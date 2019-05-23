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Ландеског: Швеция извлекла очень серьёзный урок из поражения от сборной России

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ландеског: Швеция извлекла очень серьёзный урок из поражения от сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског поделился эмоциями после поражения в матче с командой России (4:7).

«Мы провели один из худших периодов в своей карьере — трудно объяснить, что произошло с нами во второй 20-минутке. Потеряли концентрацию после перерыва и дали России сравнять, а потом вовремя не перестроились, допустили несколько ошибок, которых наш соперник не простил. У российской сборной слишком много звёзд в составе, чтобы не воспользоваться даже небольшими оплошностями. Мы извлекли очень серьёзный урок из этого поражения и должны им воспользоваться в плей-офф», — приводят слова Ландескога «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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