Эрикссон: я не критиковал тренера «Ванкувера». Это всё заголовки

Нападающий сборной Швеции и «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссон объяснил слова в адрес главного тренера клуба Трэвиса Грина. Перед стартом чемпионата мира вышло интервью с Эрикссоном со словами: «Грин не понимает меня на сто процентов. Нет доверия, которое я получал от других тренеров».
«Хороший чемпионат. У меня в «Ванкувере» получился очень тяжёлый сезон, и мне было очень приятно приехать в национальную команду и играть важные матчи. Мы стремимся выиграть золотые медали, ради этой цели я и приехал в сборную.
Очевидно, что в «Ванкувере» сложилась ситуация, к которой я не привык. Но, когда происходят подобные вещи, надо учиться и делать выводы. Нужно сражаться и продолжать делать то, что ты делал на протяжении всей карьеры. Перед турниром я раскритиковал Грина? Да нет. Ничего подобного не было. Просто это заголовки. Получилось всё раздуто. А на деле ничего такого.
Мой контракт может быть выкуплен? Наверное, есть такая вероятность. Никогда не знаешь, что случится на самом деле. Я не знаю будущего. Посмотрим, что будет», — цитирует Эрикссона Expressen.
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