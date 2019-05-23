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Кожевников: сборной России главное не поддаваться на провокации американцев

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: сборной России главное не поддаваться на провокации американцев
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сопернике сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира 2019 года — команде США.

«В том, что соперник будет хамить и провоцировать наших ребят, у меня никаких сомнений нет. Североамериканцы всегда таким образом действуют. Наша сборная должна забыть победы на групповом этапе и понять, что плей-офф – это другой турнир, где уже нет права на ошибку. У нас собраны высококвалифицированные, мощные, технически хорошо оснащённые игроки, большинство из которых может из ничего создать голевой момент.

Ребята уверены в себе, это можно судить даже по интервью, которые они дают и в перерывах, и после игр. Если игроки нашей сборной будут играть чётко по тренерскому заданию и при этом не будут поддаваться на провокации – мы выйдем в полуфинал. Наша команда ставит цель – выиграть чемпионат мира. И нужно идти к заветной цели. Сегодня – первый шаг», – сказал Кожевников «Чемпионату».

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