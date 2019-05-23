Тренер «Адмирала» — о ЧМ-2019: сборная Швеции — главный конкурент России

Тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский поделился мнением о чемпионате мира 2019 года.
«Бросились в глаза стилевые различия в игре многих команд. У североамериканских сборных — вертикальный хоккей, шведы, наоборот, могут позволить себе много поперечных передач, финны ищут компромиссы в этих двух стилях. Ну и атакующим, эффектным хоккеем радует сборная России. Уверен, что в плей-офф многочисленные звёзды нашей команды только прибавят, команда, по идее, должна накатить на решающие матчи турнира.
Бригада Василевский — Георгиев — Сорокин — очень интересная и сильная. Причём если Василевский и Георгиев формально приехали в сборную после клубных поражений, то Сорокин, наоборот, на победной кубковой ноте. И вот этот победный импульс, который есть только у Сорокина, можно оценивать по-разному. С одной стороны, он мог помочь в новом турнире, с другой — мотивация и мобилизация Василевского и Георгиева в данной ситуации выше.
Ещё со времён работы в шведском хоккее мне интересна сборная этой страны, она, скорее всего, будет главным конкурентом нашей команды. Опасны также финны, а вот североамериканские сборные свой потенциал пока не раскрывают. Думаю, если сборная России сыграет в свою силу, то всё будет в порядке», — цитирует Залевского Russia-Hockey.
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