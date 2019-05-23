Маленькая Олимпиада на ЧМ – дождались! Такой хоккей будет ещё не скоро

На чемпионате мира остались все сильнейшие сборные. Сегодня половина из них поедет домой, а остальные продолжат борьбу за медали.

23 мая в Братиславе и Кошице состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира. Перед началом турнира многие отмечали, что подбор игроков в топ-сборных мало чем отличается от составов на Олимпийские игры (на которые приезжают игроки НХЛ). Групповой этап с матчами против Италии, Великобританией, Норвегией или Францией заставил об этом подзабыть, но теперь все ведущие сборные точно в сборе. В Словакии начинается маленькая Олимпиада, и стоит насладиться каждым из матчей. Когда ещё команды соберутся в таких составах на чемпионат мира? Кубка мира в 2020 году не будет, а Олимпиада-2022 может опять пройти без игроков НХЛ.

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019

Четвертьфинал №1: Россия (1В) – США (4А). Четвертьфинал №2: Финляндия (2А) – Швеция (3В). Четвертьфинал №3: Чехия (2В) – Германия (3А). Четвертьфинал №4: Канада (1А) – Швейцария (4В).

Россия и Канада не встретятся до финала. Как работает рейтинг сборных на ЧМ Если Россия выйдет в полуфинал, то там ей светят финны или шведы. Но могут быть и немцы.

Расписание и прогнозы на матчи 1/4 финала

Онлайн-трансляция матча Россия — США будет доступна здесь. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

Канада – Швейцария

Канадцы показали лучший результат в своей группе как по набранным очкам, так и по забитым/пропущенным шайбам. Многих удивила слабая игра «кленовых листьев» в обороне в матче со словаками, но больше такого они своим соперникам не позволяли. К концу группового этапа канадцы набрали ход, разгромили немцев и одержали уверенную победу над американцами. Они фавориты матча со Швейцарией. Но не будем забывать, что в прошлом году в команду Патрика Фишера тоже никто особо не верил, а она чуть не выиграла чемпионат мира. В составе сборной Швейцарии достаточно игроков из НХЛ, поэтому у канадцев не будет лёгкой прогулки.



Прогноз: победа Канады с разницей в одну-две шайбы.

Россия – США

Перед началом турнира Россию и США называли главными фаворитами. Наша команда подтвердила этот статус на групповом этапе, одержав семь побед подряд, в том числе уверенно выиграв у Чехии, Швейцарии и Швеции. Американцы же не только проиграли по делу Канаде, но и сенсационно уступили словакам. Более того, в победных матчах с финнами и немцами они тоже оставили неоднозначное впечатление. По всем раскладам наша команда должна выходить в полуфинал. У нас сильнее вратарь, более сыгранные звенья, больше опыта. Есть только одна проблема – в играх на вылет может случиться всё что угодно.



Наш прогноз: победа России с разницей в две-три шайбы.

Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.

Финляндия – Швеция

Шведы очень слабо для себя провели групповой этап, уступив чехам и россиянам. Кроме того, они бы не смогли выиграть в основное время у Латвии, если бы соперник не снял вратаря при счёте 4:4. Финны же напротив удивили в группе, обыграв канадцев и отобрав очко у американцев. Но последний матч в группе показал, что запаса мастерства и опыта у этой команды нет. У шведов этого в несколько раз больше. Им могло не хватать мотивации на групповой этап, но в играх на вылет эти парни будут в порядке.



Наш прогноз: победа Швеции в две-три шайбы.

Чехия – Германия

Немцы могут удивить в этом плей-офф. У них есть отлаженная система игры, есть отличный вратарь, есть снайпер, и они не боятся играть против более сильных команд (вспомним Олимпиаду). Чехи больше играют на эмоциях, чем удивляют зрелой игрой. На них будут давить ответственность за результат, в таких условиях немцы способны преподнести сюрприз.



Наш прогноз: победа Германии в одну-две шайбы.



Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019