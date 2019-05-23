Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023

В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.

«Делегатам конгресса была представлена информация о городе, его транспортном сообщении и инфраструктуре, выдающемся культурном наследии и достопримечательностях, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году. Ярким финальным аккордом презентации стало выступление трио русских балерин с танцевальным номером на музыку из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского», — сказано в официальном заявлении ФХР.

Видео также можно посмотреть в официальной группе ФХР в «ВКонтакте».

Окончательное решение о месте проведения ЧМ-2023 будет принято завтра, 24 мая, по итогам голосования делегатов конгресса.



Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в России