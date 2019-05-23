Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023

В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.
«Делегатам конгресса была представлена информация о городе, его транспортном сообщении и инфраструктуре, выдающемся культурном наследии и достопримечательностях, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году. Ярким финальным аккордом презентации стало выступление трио русских балерин с танцевальным номером на музыку из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского», — сказано в официальном заявлении ФХР.
Видео также можно посмотреть в официальной группе ФХР в «ВКонтакте».
Окончательное решение о месте проведения ЧМ-2023 будет принято завтра, 24 мая, по итогам голосования делегатов конгресса.
- 23 мая 2019
-
13:15
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
07:00
-
04:00
-
02:07
-
01:25
- 22 мая 2019
-
22:13
-
20:42
-
20:37
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:58
-
19:10
-
18:32
-
18:00
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:20