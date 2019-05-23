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Ягр — сборной Чехии: с верой в победу! Только одна мысль — золотые медали

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ягр — сборной Чехии: с верой в победу! Только одна мысль — золотые медали
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр в «Инстаграме» дал напутствие национальной команды на плей-офф чемпионата мира 2019 года.

«Со смирением, но верой в победу. Идти к каждому оставшемуся матчу на турнире только с одной мыслью — только золотые медали», — написал Ягр в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Яромира Ягра.

В четвертьфинале чемпионата мира команда Милоша Ржиги сыграет со сборной Германии. Матч состоится сегодня, 23 мая, начало — в 21:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Появилось видео визита Яромира Ягра в раздевалку сборной Чехии
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