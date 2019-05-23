Яшин: США производят обманчивое впечатление, допустив много ошибок

Известный в прошлом хоккеист Алексей Яшин поделился ожиданиями от встречи сборных России и США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
«Если наша сборная покажет свою игру, то никаких проблем не возникнет. Игры сборной США я видел во время группового этапа. Они производят обманчивое впечатление: допустили много ошибок, но надо учитывать тот факт, что американский коллектив состоит из игроков очень высокого уровня и такие профессионалы умеют собираться в нужный момент. Но так или иначе по всем предматчевым раскладам наша команда сильнее», — приводит слова Яшина «RT на русском».
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 23 мая 2019
-
17:19
-
17:01
-
16:50
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:23
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
13:53
-
13:45
-
13:25
-
13:15
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
07:00
-
04:00
-
02:07
-
01:25
- 22 мая 2019
-
22:13
-
20:42
-
20:37
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:58
-
19:10