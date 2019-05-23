Яшин: США производят обманчивое впечатление, допустив много ошибок

Известный в прошлом хоккеист Алексей Яшин поделился ожиданиями от встречи сборных России и США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.



«Если наша сборная покажет свою игру, то никаких проблем не возникнет. Игры сборной США я видел во время группового этапа. Они производят обманчивое впечатление: допустили много ошибок, но надо учитывать тот факт, что американский коллектив состоит из игроков очень высокого уровня и такие профессионалы умеют собираться в нужный момент. Но так или иначе по всем предматчевым раскладам наша команда сильнее», — приводит слова Яшина «RT на русском».



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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