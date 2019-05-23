Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Яшин: США производят обманчивое впечатление, допустив много ошибок

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Яшин: США производят обманчивое впечатление, допустив много ошибок
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Известный в прошлом хоккеист Алексей Яшин поделился ожиданиями от встречи сборных России и США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Если наша сборная покажет свою игру, то никаких проблем не возникнет. Игры сборной США я видел во время группового этапа. Они производят обманчивое впечатление: допустили много ошибок, но надо учитывать тот факт, что американский коллектив состоит из игроков очень высокого уровня и такие профессионалы умеют собираться в нужный момент. Но так или иначе по всем предматчевым раскладам наша команда сильнее», — приводит слова Яшина «RT на русском».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия обыгрывает США в четвертьфинале ЧМ! LIVE
Команда Ильи Воробьёва вступила в решающую стадию турнира. Права на ошибку нет.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент