Ди Джей Смит стал главным тренером «Оттавы Сенаторз»

Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» стал Ди Джей Смит, информирует официальный сайт канадской команды. 42-летний специалист стал 14-м главным тренером в истории команды.
Смит на протяжении четырёх лет входил в тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс», где ассистировал Майку Бэбкоку. Ранее специалист на протяжении трёх лет работал с клубом Юниорской лиги Онтарио «Ошава Дженералс», с которым выигрывал Мемориальный Кубок.
Другими кандидатами на пост главного тренера «Оттавы» были: и.о. главного тренера Марк Кроуфорд, наставник фарм-клуба «Оттавы» в АХЛ Трой Манн и главный тренер колледжа Провиденс из NCAA Нэйт Лиман.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 «Оттаве» не удалось выйти в плей-офф. 1 марта клуб объявил об увольнении Ги Буше, занимавшего пост главного тренера.
- 23 мая 2019
-
17:19
-
17:13
-
17:01
-
16:50
-
16:34
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:56
-
15:33
-
15:23
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
13:53
-
13:45
-
13:25
-
13:15
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
09:06
-
07:00
-
04:00
-
02:07
-
01:25