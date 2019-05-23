Ди Джей Смит стал главным тренером «Оттавы Сенаторз»

Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» стал Ди Джей Смит, информирует официальный сайт канадской команды. 42-летний специалист стал 14-м главным тренером в истории команды.



Смит на протяжении четырёх лет входил в тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс», где ассистировал Майку Бэбкоку. Ранее специалист на протяжении трёх лет работал с клубом Юниорской лиги Онтарио «Ошава Дженералс», с которым выигрывал Мемориальный Кубок.



Другими кандидатами на пост главного тренера «Оттавы» были: и.о. главного тренера Марк Кроуфорд, наставник фарм-клуба «Оттавы» в АХЛ Трой Манн и главный тренер колледжа Провиденс из NCAA Нэйт Лиман.



По итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 «Оттаве» не удалось выйти в плей-офф. 1 марта клуб объявил об увольнении Ги Буше, занимавшего пост главного тренера.