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Aftonbladet: эти русские играют как сборная СССР, а Малкин лучше, чем Кросби

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Aftonbladet: эти русские играют как сборная СССР, а Малкин лучше, чем Кросби
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Шведское издание Aftonbladet проводит текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинальных матчей ЧМ-2019, в которой журналисты делятся своими мыслями о проходящих играх и публикуют самые интересные мнения болельщиков.

«Эти русские играют как сборная СССР, их имена тоже похожи. Это очень круто. Гусев, Кузнецов, Ковальчук — теперь мы ждём, пока они превратятся в Харламова с номером «17». Это было красиво! А Малкин просто великолепен. Он просто лучше, чем Кросби», — такой комментарий опубликован о четвертьфинале Россия — США.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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