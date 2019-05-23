Сын Криса Челиоса перешёл в «Куньлунь»
Защитник Джейк Челиос и форвард Эндрю Миллер перешли в китайский «Куньлунь Ред Стар», информирует KHL Media Team. Челиос поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, Миллер подписал контракт на один сезон.
28-летний Челиос — сын легендарного американского защитника Криса Челиоса. Почти всю карьеру Челиос-младший провёл в Американской хоккейной лиге, сыграв в НХЛ лишь несколько матчей. Прошедший сезон защитник отыграл в фарм-клубе «Детройта» в АХЛ, проведя 61 матч в регулярном чемпионате и набрав 15 (1+14) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф Челиос отыграл четыре встречи.
30-летний Миллер сезон-2018/19 провёл в чемпионате Швейцарии в составе «Фрибура», набрав 31 (12+19) балл в 46 играх.
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