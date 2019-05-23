Блэшилл: США сами выкопали себе яму, дав России повести — 2:0

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги проигранного матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2019.
«Мы сами поставили себя в трудное положение, что пришлось играть с Россией уже в четвертьфинале. Но во втором и третьем периодах мы показали свою лучшую игру на этом турнире. В первом периоде Россия давила, особенно в первой половине. Потом мы вкатились и играли всё лучше и лучше, это многое говорит о характере нашей команды. У нас были шансы, чтобы победить, но в конечном итоге тяжело, когда сам выкопал себе яму, дав сопернику повести 2:0.
Джек Хьюз сегодня был суперзвездой. Он создавал много моментов, играя против одних из лучших игроков мира. Это многое говорит о нём. Он был расстроен тем, что пропустил предыдущий матч, и сегодня вышел заряженным, боролся и показал, что он высококлассный игрок.
Надо отдать должное сборной России, это очень сильная команда. Они вышли на игру уверенными в себе, в отличие от нас. Так бывает, если не выигрываешь постоянно. С течением матча мы играли лучше. Но когда инициатива у России, что было в начале матча, они великолепны», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 мая 2019
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