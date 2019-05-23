Блэшилл: США сами выкопали себе яму, дав России повести — 2:0

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги проигранного матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2019.



«Мы сами поставили себя в трудное положение, что пришлось играть с Россией уже в четвертьфинале. Но во втором и третьем периодах мы показали свою лучшую игру на этом турнире. В первом периоде Россия давила, особенно в первой половине. Потом мы вкатились и играли всё лучше и лучше, это многое говорит о характере нашей команды. У нас были шансы, чтобы победить, но в конечном итоге тяжело, когда сам выкопал себе яму, дав сопернику повести 2:0.



Джек Хьюз сегодня был суперзвездой. Он создавал много моментов, играя против одних из лучших игроков мира. Это многое говорит о нём. Он был расстроен тем, что пропустил предыдущий матч, и сегодня вышел заряженным, боролся и показал, что он высококлассный игрок.



Надо отдать должное сборной России, это очень сильная команда. Они вышли на игру уверенными в себе, в отличие от нас. Так бывает, если не выигрываешь постоянно. С течением матча мы играли лучше. Но когда инициатива у России, что было в начале матча, они великолепны», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.