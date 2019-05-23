Шнайдер: в любой другой год США играли бы с Россией в финале

Вратарь сборной США Кори Шнайдер поделился впечатлениями от встречи с командой России (3:4) в четвертьфинале чемпионате мира.



«Это была хорошая игра, крутое противостояние. У нас был не самый лучший посев, на групповом этапе мы могли набрать ещё пару очков и занять более высокое место. Любая команда в четвертьфинале была бы непростым соперником, но Россия очень сильная и талантливая команда, которая здорово играет. Мы провели хороший матч. В любой другой год мы бы встретились в полуфинале или финале, но в этот раз мы попали друг на друга уже в четвертьфинале, и США проиграли.



Может ли США выиграть золото в ближайшие годы? Надеемся на это. В этом году нам достался сложный соперник, но так бывает. Мы чувствовали, что у нас большой потенциал, но так до конца его и не раскрыли, особенно учитывая количество талантов в нашем составе. Мы бились до конца, даже в этом матче. У нас много ребят до 25 лет, это хороший молодой костяк. Надеюсь, это создаст прецедент, и на чемпионат мира каждый год будут приезжать лучшие из лучших», — передаёт слова Шнайдера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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