Хьюз: у России звёзды НХЛ во всех звеньях, они сразу понеслись в атаку

Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале ЧМ-2019 в игре с Россией (3:4).



«Мы не выиграли, а хотели только этого. У России очень хорошая команда, они сильно начали игру, сразу понеслись в атаку. Это был наш самый сильный соперник на ЧМ, у них звёзды НХЛ во всех звеньях.



Это моя лучшая игра на турнире? Думаю, да. Чувствую, что провёл свой лучший матч», — передаёт слова Хьюза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).