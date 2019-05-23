Блэшилл: надеюсь в следующем году оказаться в плей-офф НХЛ, а не на ЧМ

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги проигранной встречи с командой России (3:4).



«Длительная подготовка к турниру пошла бы на пользу США? И да и нет. Наши игроки молодцы, что соглашаются приезжать в сборную. Мы опрашивали игроков и выяснили, что если бы попросили их приезжать пораньше, то стали бы получать больше отказов. Мне кажется, в этом году нам навредила лишняя неделя между концом сезона и началом чемпионата мира. Это точно не пошло на пользу, потому что ребята дольше входили в игровой ритм. Надеюсь, турнир в будущем будет начинаться раньше, чем в этом году.



Надеюсь, я уже не буду в этом участвовать, потому что буду играть в плей-офф НХЛ. Но думаю, что США поможет, если чемпионат мира будет начинаться через меньшее время после конца сезона НХЛ. Мы всё равно могли играть лучше. Можно говорить, что мы проиграли Словакии, потому что у нас было не так много времени на подготовку, но два года назад то же самое случилось в матче с Германией, после этого мы выиграли пять или шесть матчей. Это не повод для оправданий», — передаёт слова Блэшилла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.