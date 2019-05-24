Победитель МЧМ-2011 Максим Кицын вернулся в новокузнецкий «Металлург»

Нападающий Максим Кицын стал игроком новокузнецкого «Металлурга», информирует официальный сайт клуба. Форвард является воспитанником «Кузни».

В минувшем сезоне Кицын играл за «Сарыарку» и стал обладателем Кубка Петрова. В регулярном чемпионате Максим вошёл в пятёрку лучших бомбардиров команды, набрав 24 (10+14) очка в 38 встречах. В плей-офф хоккеист в 18 встречах набрал 7 (5+2) баллов, став автором последней заброшенной шайбы сезона ВХЛ-2018/19.

Высшим достижением в карьере нападающего является победа на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 года. В «золотом» Баффало шайба Максима за полторы минуты до конца третьего периода четвертьфинального матча с Финляндией перевела встречу в овертайм. Всего на том турнире форвард забросил 5 шайб и сделал 4 результативные передачи в 7 играх.