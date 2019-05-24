Тренер вратарей «Ак Барса» — о статусе первого номера: гарантий нет ни у кого

Тренер вратарей «Ак Барса» Ари Мойсанен прокомментировал переход в клуб шведского вратаря Адама Рейдеборна.

«Адам хорошо читает игру, умеет правильно двигаться в воротах, не торопится и всегда проявляет терпение в игровых ситуациях – это стартовые позиции, которые мы постараемся развить. Считаем, что Рейдеборн может стать ещё лучше в «Ак Барсе», при этом сохранив свои характеристики прошлых лет, и быть в топе вратарей уже нашей лиги.



Для «Ак Барса» были важны и личные качества игрока. До подписания контракта мы переговорили с множеством его бывших тренеров и партнёров и сделали вывод, что Адам сможет вписаться в команду и сработаться с нашей вратарской бригадой. Клуб рассчитывает на хороший тандем вратарей в новом сезоне.



Задача любого вратаря в «Ак Барсе» – отбивать шайбы и выигрывать, каждому в бригаде будет предоставлена возможность показать свои лучшие стороны. Рано или поздно мы поймём, кто будет первым номером команды в важнейших матчах, но сейчас гарантий нет ни у кого. Мы считаем, что нынешний состав вратарей в системе клуба соответствует его задачам», — цитирует Мойсанена официальный сайт казанского клуба.