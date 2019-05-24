Генменеджер «Ак Барса» объявил вратарскую бригаду на сезон-2019/20

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход в клуб шведского вратаря Адама Рейдеборна.

«В межсезонье совместно с тренерским штабом мы пришли к решению о приглашении в команду иностранного игрока для усиления вратарской позиции. После тщательного рассмотрения всех вариантов на рынке мы выбрали Адама Рейдеборна – лучшего вратаря шведского чемпионата двух последних лет. Мы внимательно изучили карьеру Адама, и главная её особенность – постоянное развитие, год за годом он показывал прогресс. При этом вратарю только 27 лет, значит, все лучшие матчи у него ещё впереди.



Главный тренер и тренеры вратарей поддержали эту кандидатуру. В новом сезоне мы видим вратарскую бригаду в следующем составе: Эмиль Гарипов, Адам Рейдеборн, Тимур Билялов», — цитирует Якубова официальный сайт клуба.