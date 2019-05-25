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История личных встреч сборных России и Финляндии на чемпионатах мира по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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История личных встреч сборных России и Финляндии на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. Сборные России и Финляндии встречались на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в 11 встречах, в восьми матчах успех праздновали финны, одна игра завершилась вничью.

Сочетания звеньев сборной России перед игрой с Финляндией на ЧМ-2019

ЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Финляндия4:7Чупин, Барков, Яшин, Белов — Аалто, Варис, Ютила, О. Йокинен, Оянен, С. Койву, Ниеминен
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Финляндия4:2Березин (2), Козлов, Ковалёв — Иконен, Каралахти
ЧМ-1999ХамарГрупповой раундРоссия — Финляндия3:3Яшин (3) — С. Койву, Туомайнен, Каралахти
ЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Финляндия0:1Оянен
ЧМ-2004ОстраваГрупповой раундРоссия — Финляндия0:4Хентунен, С. Капанен, Каллио, Нуммелин
ЧМ-2005ВенаЧетвертьфиналРоссия — Финляндия4:3 БОвечкин, С. Гусев, Дацюк, Афиногенов (победный буллит) — Пакаслахти, Хентунен, Тимонен
ЧМ-2007МоскваГрупповой раундРоссия — Финляндия5:4Кулёмин, Зарипов, Гончар, Морозов, Счастливый — Т. Рууту, Хентунен, Лехтинен, Нуммелин
ЧМ-2007МоскваПолуфиналРоссия — Финляндия1:2 ОТМалкин — Хентунен, М. Койву
ЧМ-2008КвебекПолуфиналРоссия — Финляндия4:0Фёдоров, Зарипов, Морозов, Сушинский
ЧМ-2010КёльнГрупповой раундРоссия — Финляндия5:0Фёдоров, Малкин, Кулёмин, Емелин, Афиногенов
ЧМ-2011БратиславаГрупповой раундРоссия — Финляндия2:3 БКулёмин, Никулин — М. Койву, Нискала, Иммонен (победный буллит)
ЧМ-2011БратиславаПолуфиналРоссия — Финляндия0:3Гранлунд, Лаюнен, Иммонен
ЧМ-2012ХельсинкиПолуфиналРоссия — Финляндия6:2Малкин (3), Овечкин, Кокарев, Широков — Нискала, Гранлунд
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Финляндия2:3Радулов, Ковальчук — Контиола (2), Аалтонен
ЧМ-2014МинскГрупповой раундРоссия — Финляндия4:2Тихонов, Овечкин, Кулёмин, Калинин — Хиетанен, Каралахти
ЧМ-2014МинскФиналРоссия — Финляндия5:2Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов, Тихонов — Пакаринен, Палола
ЧМ-2015ОстраваГрупповой раундРоссия — Финляндия2:3 БМозякин, Панарин — Барков, Донской (1+ победный буллит)
ЧМ-2016МоскваПолуфиналРоссия — Финляндия1:3Широков — Ахо (2), Ю. Йокинен
ЧМ-2017КёльнМатч за третье местоРоссия — Финляндия5:3Гусев (2), Ткачёв, Киселевич, Кучеров — Рантанен, Лехтонен, Ахо
Россия попробует выйти в первый финал за четыре года! Полуфинал ЧМ. LIVE
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