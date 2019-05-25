История личных встреч сборных России и Финляндии на чемпионатах мира по хоккею
Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. Сборные России и Финляндии встречались на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в 11 встречах, в восьми матчах успех праздновали финны, одна игра завершилась вничью.
Сочетания звеньев сборной России перед игрой с Финляндией на ЧМ-2019
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|4:7
|Чупин, Барков, Яшин, Белов — Аалто, Варис, Ютила, О. Йокинен, Оянен, С. Койву, Ниеминен
|ЧМ-1998
|Базель
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|4:2
|Березин (2), Козлов, Ковалёв — Иконен, Каралахти
|ЧМ-1999
|Хамар
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|3:3
|Яшин (3) — С. Койву, Туомайнен, Каралахти
|ЧМ-2002
|Гётеборг
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|0:1
|Оянен
|ЧМ-2004
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|0:4
|Хентунен, С. Капанен, Каллио, Нуммелин
|ЧМ-2005
|Вена
|Четвертьфинал
|Россия — Финляндия
|4:3 Б
|Овечкин, С. Гусев, Дацюк, Афиногенов (победный буллит) — Пакаслахти, Хентунен, Тимонен
|ЧМ-2007
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|5:4
|Кулёмин, Зарипов, Гончар, Морозов, Счастливый — Т. Рууту, Хентунен, Лехтинен, Нуммелин
|ЧМ-2007
|Москва
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|1:2 ОТ
|Малкин — Хентунен, М. Койву
|ЧМ-2008
|Квебек
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|4:0
|Фёдоров, Зарипов, Морозов, Сушинский
|ЧМ-2010
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|5:0
|Фёдоров, Малкин, Кулёмин, Емелин, Афиногенов
|ЧМ-2011
|Братислава
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|2:3 Б
|Кулёмин, Никулин — М. Койву, Нискала, Иммонен (победный буллит)
|ЧМ-2011
|Братислава
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|0:3
|Гранлунд, Лаюнен, Иммонен
|ЧМ-2012
|Хельсинки
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|6:2
|Малкин (3), Овечкин, Кокарев, Широков — Нискала, Гранлунд
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|2:3
|Радулов, Ковальчук — Контиола (2), Аалтонен
|ЧМ-2014
|Минск
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|4:2
|Тихонов, Овечкин, Кулёмин, Калинин — Хиетанен, Каралахти
|ЧМ-2014
|Минск
|Финал
|Россия — Финляндия
|5:2
|Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов, Тихонов — Пакаринен, Палола
|ЧМ-2015
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Финляндия
|2:3 Б
|Мозякин, Панарин — Барков, Донской (1+ победный буллит)
|ЧМ-2016
|Москва
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|1:3
|Широков — Ахо (2), Ю. Йокинен
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Матч за третье место
|Россия — Финляндия
|5:3
|Гусев (2), Ткачёв, Киселевич, Кучеров — Рантанен, Лехтонен, Ахо
Россия попробует выйти в первый финал за четыре года! Полуфинал ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва в шаге от выхода в финал чемпионата мира в Братиславе.
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