Россия будет брать реванш у финнов за 2011 год! Полуфинал ЧМ LIVE!

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019
Указанное в трансляции время – московское
07:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею. В Братиславе сборная России сыграет с командой Финляндии. Напомним, что наша сборная заняла первое место в группе B. Команда Ильи Воробьёва выиграла во всех матчах на турнире, никуда переезжать россиянам не пришлось. В четвертьфинале россияне в непростой встрече одолели американцев (4:3).
В свою очередь финны весь групповой этап провели в Кошице. Коллектив Юкки Ялонена занял второе место в группе A, после чего выиграл в четвертьфинале у Швеции (5:4 ОТ). Теперь же Суоми придётся перебираться из Кошице в столицу Словакии, так как все оставшиеся матчи турнира пройдут здесь. Начало матча Россия – Финляндия запланировано на 16:15 мск.
Интересно, что в 2011 году в Братиславе на этом же стадионе сборные России и Финляндии уже встречались в полуфинале чемпионата мира. Тогда сборная Суоми обыграла нашу команду со счётом 3:0, выйдя в финал турнира и завоевав золотые медали в решающей битве со шведами. Так что россиянам пришло время брать реванш у финской команды за то полуфинальное поражение!
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