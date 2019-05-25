Финский тренер: Ялонен знает Россию как свои пять пальцев и готовит сенсацию
Финский хоккейный тренер Исмо Лекхонен поделился мнением о противостоянии сборных России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15 мск.
«Юкка Ялонен знает сборную России как свои пять пальцев и готовит очередную сенсацию чемпионата мира. Россиянам будет очень непросто, хотя в их составе множество звёзд НХЛ», — приводит слова эксперта Ilta-Sanomat.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. Финал состоится завтра, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Россия будет брать реванш у финнов за 2011 год! Полуфинал ЧМ LIVE!
Команда Ильи Воробьёва в шаге от выхода в финал чемпионата мира в Братиславе.
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