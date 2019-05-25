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Миронов: сборной России необходим настрой не на 100 процентов, а на 150

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Миронов: сборной России необходим настрой не на 100 процентов, а на 150
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Известный в прошлом защитник Борис Миронов поделился мнением о полуфинале чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные России и Финляндии.

«Самое главное, чтобы наши ребята настроились на игру. Может, даже не на сто процентов, а на сто пятьдесят. И это относится к любому игроку команды — неважно, суперзвезда он или нет. Необходима полная концентрация на протяжении всей игры. Даже если поведут с разницей в две-три шайбы, всё равно ни в коем случае нельзя бросать играть. Финны показали, что они умеют отыгрываться с 1:3 в игре с действующими чемпионами мира! Ещё — очень важна игровая дисциплина. Финны хороши в большинстве, а потому не нужно удаляться», — сказал Миронов в интервью «Чемпионату».

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