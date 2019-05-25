Миронов: сборной России необходим настрой не на 100 процентов, а на 150

Известный в прошлом защитник Борис Миронов поделился мнением о полуфинале чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные России и Финляндии.
«Самое главное, чтобы наши ребята настроились на игру. Может, даже не на сто процентов, а на сто пятьдесят. И это относится к любому игроку команды — неважно, суперзвезда он или нет. Необходима полная концентрация на протяжении всей игры. Даже если поведут с разницей в две-три шайбы, всё равно ни в коем случае нельзя бросать играть. Финны показали, что они умеют отыгрываться с 1:3 в игре с действующими чемпионами мира! Ещё — очень важна игровая дисциплина. Финны хороши в большинстве, а потому не нужно удаляться», — сказал Миронов в интервью «Чемпионату».
Результаты и календарь плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею
- 25 мая 2019
-
10:46
-
10:30
-
10:06
-
09:48
-
07:00
-
00:26
-
00:18
- 24 мая 2019
-
23:49
-
22:00
-
21:00
-
20:57
-
20:03
-
19:58
-
19:40
-
19:38
-
19:22
-
19:13
-
19:00
-
17:16
-
17:05
-
16:58
-
16:55
-
16:43
-
16:29
-
16:00
-
15:30
-
15:06
-
14:25
-
13:30
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:35
-
09:47
-
09:17