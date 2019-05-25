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Гудас: слова Ягра о золоте ЧМ — особенная мотивация, Чехия отнеслась серьёзно

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гудас: слова Ягра о золоте ЧМ — особенная мотивация, Чехия отнеслась серьёзно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Чехии Радко Гудас поделился ожиданиями от встречи с Канадой в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею.

«Канада собрала на турнире очень мощную команду. Мы должны опекать их лидеров в том же стиле, как работали с Леоном Драйзайтлем в игре с Германией. Это большой вызов для сборной Чехии, но мы должны справиться.

Придётся очень непросто. Канадцы бьются до последнего, их голы на последних секундах в ворота Словакии и Швейцарии — это не простое совпадение.

Ягр пожелал нам золота ЧМ? Это особенная мотивация, ведь Ягр — лучший чешский хоккеист в истории. Когда делают такое заявление, ты не можешь не относиться к нему максимально серьёзно», — приводит слова защитника Hokej.cz.

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