Гудас: слова Ягра о золоте ЧМ — особенная мотивация, Чехия отнеслась серьёзно
Защитник сборной Чехии Радко Гудас поделился ожиданиями от встречи с Канадой в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею.
«Канада собрала на турнире очень мощную команду. Мы должны опекать их лидеров в том же стиле, как работали с Леоном Драйзайтлем в игре с Германией. Это большой вызов для сборной Чехии, но мы должны справиться.
Придётся очень непросто. Канадцы бьются до последнего, их голы на последних секундах в ворота Словакии и Швейцарии — это не простое совпадение.
Ягр пожелал нам золота ЧМ? Это особенная мотивация, ведь Ягр — лучший чешский хоккеист в истории. Когда делают такое заявление, ты не можешь не относиться к нему максимально серьёзно», — приводит слова защитника Hokej.cz.
Яшкин: чего ждать от канадцев? Они всегда играют в одно и то же
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