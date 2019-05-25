Гудас: слова Ягра о золоте ЧМ — особенная мотивация, Чехия отнеслась серьёзно

Защитник сборной Чехии Радко Гудас поделился ожиданиями от встречи с Канадой в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею.



«Канада собрала на турнире очень мощную команду. Мы должны опекать их лидеров в том же стиле, как работали с Леоном Драйзайтлем в игре с Германией. Это большой вызов для сборной Чехии, но мы должны справиться.



Придётся очень непросто. Канадцы бьются до последнего, их голы на последних секундах в ворота Словакии и Швейцарии — это не простое совпадение.



Ягр пожелал нам золота ЧМ? Это особенная мотивация, ведь Ягр — лучший чешский хоккеист в истории. Когда делают такое заявление, ты не можешь не относиться к нему максимально серьёзно», — приводит слова защитника Hokej.cz.

Яшкин: чего ждать от канадцев? Они всегда играют в одно и то же