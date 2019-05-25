Вопрос участия игроков НХЛ в ОИ-2022 будет решаться в сентябре 2020 года
Руководство Международной федерации хоккея хочет до сентября 2020 года определиться с вопросом участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года. Напомним, игроки из НХЛ не принимали участия в Олимпийских играх 2018 года.
«В сентябре 2020 года мы должны знать, будут ли участвовать игроки НХЛ в Олимпийских играх. Если в лиге не дадут ответ, то мы идём в Международный олимпийский комитет и спрашиваем, будет ли МОК платить технические расходы для участия игроков НХЛ. Если игроков из НХЛ не будет, то доходы от МОК за проведение хоккейного турнира составят $ 10–12 млн. При этом Международная федерация санного спорта будет иметь доходы в размере $ 20 млн», — приводит слова главы ИИХФ Рене Фазеля ТАСС.
Олимпиада-2022 без хоккея? Не всё так страшно
Решение будет не раньше чем через два года.
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