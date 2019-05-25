Зайцев: конечно, эта сборная России могла больше
Защитник сборной России Никита Зайцев поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).
«В моменте с пропущенным голом потеряли шайбу, пошёл бросок, затем добивание. Вот что произошло. Есть ли ощущение, что сборная могла больше? Конечно, есть», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.
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- 25 мая 2019
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