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Гусев: финны — молодчики, но хоккея в их исполнении было мало

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гусев: финны — молодчики, но хоккея в их исполнении было мало
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

«Ноль голов забили, нужно было заталкивать шайбу с мясом в ворота. Тактика мелкого фола от финнов не выводила из равновесия, знали, что так будет. Хоккея в исполнении сборной Финляндии было мало, но они выиграли, они молодчики. Тяжело сказать, в чём главная ошибка сборной России. Надо подумать и понять это.

Мы принимали сложные решения? Голы не шли, потому и усложняли. Не скажу, что наша система не подходит в играх против финской. Просто они играли впятером у своих ворот, обороняли свой пятак, а издалека вратарь всё ловил. Вроде были отскоки и добивания, но не забили», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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