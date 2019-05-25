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«Твиттер» «Рокфорда» — о Ланкинене: грандиозные объятия для этого парня

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Твиттер» «Рокфорда» — о Ланкинене: грандиозные объятия для этого парня
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Официальный «твиттер» фарм-клуба «Чикаго Блэкхоукс» «Рокфорд Айс Хогз» отреагировал на победу сборной Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года. Подопечные Юкки Ялонена победили команду России со счётом 1:0. Матч на ноль провёл вратарь «Рокфорда» Кевин Ланкинен.

«Грандиозные объятия для этого парня. Поздравления Кевину Ланкинену с шат-аутом в игре с Россией и выходом Финляндии в финал», — сказано в заявлении пресс-службы «Рокфорда».

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рокфорда».

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Сборная России со счётом 0:1 проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
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