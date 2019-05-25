Какко: у сборной Финляндии нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0). Российская команда не пробилась в финал на четвёртом чемпионате мира подряд.
«Мы играли друг за друга, это самое главное. У нас нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком. Российские звёзды не забили ни одного гола, но наш вратарь был очень хорош», — передаёт слова Какко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.
- 25 мая 2019
-
19:48
-
19:40
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
19:07
-
19:04
-
19:04
-
19:02
-
18:58
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:39
-
18:36
-
18:31
-
18:29
-
18:26
-
18:13
-
18:00
-
17:48
-
17:41
-
17:38
-
16:53
-
16:50
-
16:41
-
16:32