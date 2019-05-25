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Какко: у сборной Финляндии нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Какко: у сборной Финляндии нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0). Российская команда не пробилась в финал на четвёртом чемпионате мира подряд.

«Мы играли друг за друга, это самое главное. У нас нет звёзд НХЛ, но мы были одним кулаком. Российские звёзды не забили ни одного гола, но наш вратарь был очень хорош», — передаёт слова Какко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Видеообзор поражения сборной России в полуфинале чемпионата мира — 2019
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