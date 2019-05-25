«Виннипег» договорился с Броссуа о контракте на один сезон

«Виннипег Джетс» подпишет соглашение с голкипером Лораном Броссуа сроком на один сезон со среднегодовой зарплатой в размере $1 225 000, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте канадского клуба.



1 июля 2018 года вратарь был подписан в качестве свободного агента после четырёх сезонов в « Эдмонтон Ойлерз». В минувшем сезоне Броссуа провёл 21 матч. Статистика его выступлений — 13-6-2. В декабре прошлого года Броссуа провёл свой первый матч на ноль во встрече с « Ванкувер Кэнакс».



Голкипер был задрафтован «Калгари Флэймз» в 2011 году в шестом раунде (164-м по счёту в целом). Всего в профессиональной карьере в НХЛ Броссуа провёл 74 поединка, в которых пропустил 49 шайб и не записал на свой счёт ни одного результативного действия.