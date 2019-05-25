Антипов: сборной России важно завершить чемпионат мира победой

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов прокомментировал неудачу сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
«Неприятно проигрывать, тем более со счётом 0:1, тем более финнам в таком вязком матче. Но это всё угадывалось. Соперник сделал всё, чтобы лишить Россию её главного оружия — быстрых атак и свободы в чужой зоне. Так и произошло.
Финны в финале — сенсация? Это хоккей. На этом чемпионате мира, как видим, произойти может всё что угодно. Всё решают секунды, самые мельчайшие детали. Например, как сегодня. Вроде неопасный бросок — гол. Да сейчас надо говорить не о сенсациях в исполнении суоми, а о матче за третье место. Тяжело такой играть, но ничего сейчас уже не сделаешь. Важно завершить турнир победой. Надо выходить и сражаться», — сказал Антипов.
- 25 мая 2019
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