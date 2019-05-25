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Антипов: сборной России важно завершить чемпионат мира победой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Антипов: сборной России важно завершить чемпионат мира победой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов прокомментировал неудачу сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

«Неприятно проигрывать, тем более со счётом 0:1, тем более финнам в таком вязком матче. Но это всё угадывалось. Соперник сделал всё, чтобы лишить Россию её главного оружия — быстрых атак и свободы в чужой зоне. Так и произошло.

Финны в финале — сенсация? Это хоккей. На этом чемпионате мира, как видим, произойти может всё что угодно. Всё решают секунды, самые мельчайшие детали. Например, как сегодня. Вроде неопасный бросок — гол. Да сейчас надо говорить не о сенсациях в исполнении суоми, а о матче за третье место. Тяжело такой играть, но ничего сейчас уже не сделаешь. Важно завершить турнир победой. Надо выходить и сражаться», — сказал Антипов.

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