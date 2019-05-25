Президент Финляндии: что будет на ТВ – выборы в Европарламент или финал ЧМ?

Президент Финляндии Саули Нийнистё иронично прокомментировал выход его страны в финал чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Вечером 26 мая должны быть оглашены результаты выборов в европейский парламент. В это же время начнётся финал чемпионата мира, поэтому президент Финляндии задумался над тем, как осветить оба события. «Что будет на ТВ – выборы в Европарламент или финал ЧМ?», — написал глава государства в своём «твиттере».
Похожая ситуация уже происходила в апреле нынешнего года. Выборы в Парламент Финляндии проходили одновременно с плей-офф финской лиги, но тогда они не наложились по времени. А финал чемпионата мира выпадает ровно на время оглашения результатов.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 25 мая 2019
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