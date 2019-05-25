Маннинен — о победе над Россией: все говорили, что у нас плохая команда

Финский хоккеист Сакари Маннинен прокомментировал итоги полуфинального поединка чемпионата мира в Словакии, в котором его команда сенсационно обыграла сборную России с минимальным счётом 1:0.



«Все говорили, что у нас собралась не самая хорошая команда в этом году. Но мы верим в себя. Мы просто хотим победить и поэтому играем друг за друга. И у нас остался ещё один матч, который нужно выиграть», — приводит слова финского хоккеиста IIHF.



Единственную шайбу в матче со сборной России записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).