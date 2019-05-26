Лехтонен: знали, что Финляндия может побеждать даже не самым звёздным составом

Защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0). Российская сборная не проходит в финал на четвёртом чемпионате мира подряд.

«Мы знали, что можем даже не самым звёздным составом побеждать. С самого начала турнира играли в свою игру, стараясь максимально соблюдать дисциплину в обороне и пользоваться ошибками соперника. Мы отдали все свои силы в матче с Россией и добились такого отличного результата», — приводят слова Лехтонена «Известия».

Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится сегодня, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019