Лехтонен: знали, что Финляндия может побеждать даже не самым звёздным составом
Защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0). Российская сборная не проходит в финал на четвёртом чемпионате мира подряд.
«Мы знали, что можем даже не самым звёздным составом побеждать. С самого начала турнира играли в свою игру, стараясь максимально соблюдать дисциплину в обороне и пользоваться ошибками соперника. Мы отдали все свои силы в матче с Россией и добились такого отличного результата», — приводят слова Лехтонена «Известия».
Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится сегодня, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск.
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