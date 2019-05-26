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Лехтонен: знали, что Финляндия может побеждать даже не самым звёздным составом

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лехтонен: знали, что Финляндия может побеждать даже не самым звёздным составом
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Финляндии Микко Лехтонен прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0). Российская сборная не проходит в финал на четвёртом чемпионате мира подряд.

«Мы знали, что можем даже не самым звёздным составом побеждать. С самого начала турнира играли в свою игру, стараясь максимально соблюдать дисциплину в обороне и пользоваться ошибками соперника. Мы отдали все свои силы в матче с Россией и добились такого отличного результата», — приводят слова Лехтонена «Известия».

Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится сегодня, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск.

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