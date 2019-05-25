«Мы остановили сборную мировых звёзд!» Финны вне себя от счастья

Сборная Финлнядии под руководством Юкки Ялонена снова показала себя злым гением команды России. Как и на ЧМ-2011, который также проходил в Братиславе, финны обыграли нашу команду в полуфинале. Команда без звёзд в составе (и с вратарём ECHL в воротах) смогла остановить звёздное нападение россиян, не дав им забить ни одного гола. После сенсационной победы финны восхваляли свою командную игру, которая перевесила индивидуальное мастерство соперника.

«Героем Финляндии в матче с Россией был вратарь Ланкинен»

Капитан Марко Анттила в четвертьфинале со Швецией сравнял счёт в концовке третьего периода, а сегодня забил единственную шайбу.

— У нас было много шансов и до моего гола. Это важный гол для нас, но героем сегодня был наш вратарь. Мы придерживались своей системы. Да, против нас играла опасная команда, но нам хватило одного гола.

Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто Его автора когда-то отправляли в фарм-клуб «Кузни».

«Не знаю, верит ли в нас кто-то ещё, но мы в себя верим»

Вратарь Кевин Ланкинен:

— Ощущения классные. Это работа всей команды, мы бились до конца. Победить Россию в полуфинале – это здорово.

— Это ваш лучший матч в жизни?

— Один из лучших. Надеюсь, будет ещё один лучший матч, завтра мы тоже хотим победить.

— Вы столько крутых сейвов сделали…

— Я получил настоящее удовольствие от игры. Я видел шайбу, защитники помогали мне контролировать отскоки. Это была классная игра.

— Сначала Швеция, теперь Россия. Вы можете это объяснить?

— Мы верим в себя на протяжении всего турнира. Не знаю, верил ли кто-то ещё в нас, но, по крайней мере, мы сами верим. Мы играем так, что можем обыграть любого соперника на этом чемпионате. Мы хотим выиграть ещё один матч.

— Что скажете о своём капитане и его игре сегодня?

— Ему в лицо попала шайба, он вернулся и забил победный гол. Это подтверждение его характера, он отличный парень и лидер, приятно быть с ним в одной команде.

— Это одна из самых значимых побед в истории финского хоккея?

— Не знаю, хочется думать, что завтра у нас будет ещё одна победа, тогда можно будет подумать над этим вопросом.

— Будете праздновать выход в финал?

— Нет, отдохнём и будем готовиться к финалу.

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«Мы смогли остановить команду мировых звёзд»

Защитник Хенри Йокихарью отметил, что в сборной России собрано много звёзд, но по командной игре Финляндия была лучше.

— Почему Финляндия постоянно обыгрывает Россию?

— Просто мы показываем хорошую командную игру. У России много индивидуально сильных игроков. Я не отрицаю, что сегодня соперник был очень хорош, но мы играли лучше как команда, а хоккей – командная игра. Сегодня мы были лучше.

— Как думаете, Россия вас недооценила? Вы доминировали, особенно в первом периоде, а соперник не знал, что делать.

— У них в составе настоящие звёзды. Думаю, у них начали сдавать нервы. Мы продолжали работать и знали, что шансы будут. Счастлив, что Марко забил в тот момент.

— Что для вас значит выход в финал?

— Пока что это один из главных моментов в моей жизни. Но я не хочу относиться к этому слишком серьёзно. Надо просто играть, а не сжимать судорожно клюшку. Мы просто выйдем и будем играть.

— Не так много людей выигрывали золото МЧМ и ЧМ в один год. Что это значит для вас?

— Это будет нереально.

— С кем бы хотели играть в финале?

— Не имеет значения. Мы играли со Швецией, с Россией, так что неважно.

— Вы смогли остановить команду мировых звёзд…

— Да, у нас получилось.

— Что было ключевым, чтобы их остановить?

— Надо было показать свою лучшую игру. Это командная игра, если кто-то из россиян начинал обыгрывать или бросать, мы всегда друг друга страховали.

— Финляндия всегда хорошо играет, когда у неё нет суперзвёзд.

— Не знаю, в 2011-м у нас была парочка звёзд, а в 1995-м – много звёзд.

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«В роли андердогов Финляндии намного легче»

Нападающий Кристиан Куусела считает, что Финляндии легче играется от того, что в них мало кто верит.

— Как у финнов получается постоянно обыгрывать Россию?

— Нельзя назвать что-то одно. Мы знали, что нужно делать, чтобы получить шансы забить, и сохранять терпение.

— Финляндия – первая команда, которая доминировала над Россией на этом ЧМ.

— У нас были моменты, у них тоже. Победа над шведами добавила нам уверенности в себе, мы знали, что сможем проводить долгие атаки. Знали, что у России хорошая атака, надо было грамотно защищаться.

— Что скажете о вашем вратаре?

— Он потрясающий!

— Вам нравится быть андердогами?

— В этой роли намного легче.

— Вы победили Швецию и Россию, в обеих командах много звёзд НХЛ, в отличие от вашей. Можно сказать, что это ваш секрет, потому что вы показываете более коллективный хоккей?

— Возможно, кто-то может так сказать. Лично я, выходя на лёд, не смотрю на фамилии на спинах. Мы будем играть одинаково независимо от того, кто выходит против нас.

— Что делает Финляндию такой хорошей командой в последние годы?

— Не знаю, мы играем за команду, друг за друга.

— Что скажете о своём капитане?

— Он забил пару важных голов, но главное, что он выкладывается в каждой смене.

— Вам всё равно, с кем играть в финале, вы никого не боитесь?

— Обе команды хорошие.

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«У нас нет звёзд НХЛ, но Финляндия была единым кулаком»

Нападающий Каапо Какко считает, что главным в матче с Россией была командная игра.

— Мы играли друг за друга, это самое главное. У нас нет звёзд НХЛ, но мы были единым кулаком. Российские звёзды не забили ни одного гола, но наш вратарь был очень хорош.

«В сборной России потрясающие мастера, посмотрите на их состав!»

Нападающий Юхо Ламмико отметил, что матч с Россией был самым сложным для финнов на этом чемпионате мира.

— Мы знали, что надо просто выйти и сыграть. Если думать, что будет, если проиграешь, хорошей игры не покажешь. Мы просто играли смену за сменой, и всё. Помню, как сборная Финляндии выиграла золото в Братиславе в 2011-м, но это новый турнир. Кажется, единственный, кто остался с той сборной, это один из наших массажистов и тренер Ялонен. Люди поменялись, но мы по-прежнему сборная Финляндии, и мы здесь, в финале. Мы пытаемся повторить то, что ребята сделали в 2011-м.

— Что скажете о русской команде?

— Они показывали невероятный хоккей, создавали много моментов, но наш вратарь сыграл потрясающие. Это самый сложный матч, который мы здесь сыграли. Нам повезло с отскоком, это была битва двух хороших соперников, сегодня выиграли мы.

— Россия вообще не забила.

— В сборной России собраны потрясающие мастера! Посмотрите, кто у них в составе, это большая победа для финского хоккея, но Россия тоже играла хорошо.

— Ланкинен сыграл здорово.

— Невероятно! Он – главная причина, почему мы победили. Фантастические сейвы делал.

«Это большая победа для финского хоккея. Мы счастливы»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен вспомнил, как обыгрывал Россию в полуфинале ЧМ-2011 (финны тогда стали чемпионами).

— Большая победа для нас и для всего финского хоккея. Мы очень счастливы. Я горд за своих парней, которые смогли обыграть великолепную российскую команду. Все играли друг за друга. Игра была равная и очень упорная. Считаю, что мы смогли лишить российскую сборную комфорта, держали соперника на расстоянии от своих ворот и не давали свободно разыгрывать шайбу. Такой сборной, как Россия, нельзя было этого позволять. Но наш турнирный путь не закончен. Нам предстоит финал, к которому мы уже начинаем готовиться.

— Было ли у вас дежа-вю с 2011 годом, когда мы обыграли Россию на той же стадии?

— Да, это хорошая память для меня. Я помнил об этом. Та игра тоже была упорной, как и эта, матч шёл до гола.

— Какова роль вратаря в победе?

— В таких матчах, как четвертьфинал и полуфинал чемпионата мира нельзя без хорошей игры голкипера. Мы целиком и полностью верили в Ланкинена. Это классный парень, хороший вратарь. Я верил, что он сыграет здорово. Он сделал 4-5 ключевых сейвов для нас. Думаю, что этот турнир придал ему уверенности. Сегодня он сыграл великолепно — так же, как и Василевский сегодня.

— Многие хоккеисты сборной Финляндии мало известны…

— Да, но все хотят играть за сборную, за страну. Эти парни гордятся тем, что находятся в сборной. Единственная причина того, что мы побеждаем — это тот факт, что все играют коллективно, друг за друга. Я был бы не прочь увидеть в будущем этих игроков в сильных клубах. Лучшие финские хоккеисты играют в НХЛ, это все знают. Уверен, что каких-то игроков мы увидим там после этого турнира.