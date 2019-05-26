Новиков — о поражении в полуфинале: это финское болото, в котором мы увязли

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).



«От психологии полностью избавиться всё-таки очень сложно. Вы представляете, как находились игроки сборной России внутри команды? Куда ни повернёшь голову — звезда. Малкин повернётся направо — там Овечкин, Овечкин повернётся налево — там Кучеров или Гусев. Это даёт не то чтобы самоуверенность, но уверенность, что уж такие-то мастера просто не могут не забить. Да, мы можем проиграть, условно, со счётом 4:5, но с наличием такого вратаря, как Василевский, это тоже исключено. В мозгу сидела мысль, что мы обязательно выиграем, что Василевский не пропустит, а из наших нападающих любой может забить. Это не то чтобы спокойствие. Но если попытаться поставить себя на их место… Как заставить себя сделать сверхусилие? Ничего же не нужно, мы всё равно выиграем. Так что вопрос максималистской психологии всё равно есть.



Кроме того, это финское болото, в котором мы увязли. Руки вязнут, потом по пояс, и вытаскивать себя оттуда всё тяжелее. Тарасов говорил, что есть три скорости хоккея. И эти скорости, к сожалению, не сработали. Финны были быстрее и в атаке, и в обороне, а мы играли в темпе своего мастерства. Но самое главное в том, что даже при счёте 0:0 у всех была уверенность, что уж кто-нибудь у нас всё равно забьёт гол и будет героем», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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