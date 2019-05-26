Александров, Шатан, Модано и ещё три хоккеиста введены в Зал славы ИИХФ

Стали известны шесть хоккеистов, которые вошли в Зал славы ИИХФ, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Нападающие Борис Александров (Казахстан), Мирослав Шатан, Зигмунд Палффи (оба — Словакия), Майк Модано (США), Йорген Юнссон (Швеция) и хоккеистка Хейли Викенхайзер (Канада) введены в Зал славы ИИХФ как регулярные члены за вклад в развитие хоккея.
Приз имени Ричарда Торриани (за вклад в успехи национальной команды в соревнованиях ИИХФ) вручен Константину Михайлову. Приза имени Поля Луака (за службу международному хоккею) удостоен ушедший из жизни Джим Джохансон, бывший президент Федерации хоккея США.
Александров выиграл Олимпийские игры 1976 года и принимал участие в Кубке Канады в составе сборной СССР. Модано представлял США на 11 международных турнирах, в том числе на трёх Олимпиадах (1998, 2002, 2006), Кубке мира по хоккею 1996 года и чемпионате мира — 2005. Викенхайзер — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2002, 2006, 2010 и 2014 годов и семикратная чемпионка мира. Шатан является самым результативным игроком за всю историю сборной Словакии. Палффи вместе с Шатаном выиграли чемпионат мира 2002 года. Зигмунд стал лучший бомбардиром и ассистентом Олимпийских игр 1994 года.
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