И. Воробьёв: разочаровал ли Овечкин? Нельзя, чтобы каждый забил по 18 голов

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением об игре нападающего Александра Овечкина на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Национальная команда заняла третье место, обыграв Чехию со счётом 3:2 Б.



«Разочаровал ли Овечкин? У нас одна команда. У нас такой состав. Нельзя, чтобы каждый забил по 18 голов. Тогда бы мы играли с группой С. В принципе это невозможно. В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли по-разному играть в этом плане», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).