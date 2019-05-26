Николишин: было приятно смотреть, как ребята с душой играли за сборную

Чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин оценил игру национальной команды на турнире в Словакии.



«Хорошее выступление, сборная играла интересно, результативно, зрелищно. Многие ребята приехали из НХЛ, и в силу этого мы их не видим. Было приятно посмотреть, как они с душой и настроением играли за сборную.



Финны нас переиграли тактически, сумели выстроить оборону, дотерпеть и использовать свой шанс. Мы, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты, не смогли перестроиться по ходу матча.



Много хороших моментов было. Если вдаваться в нюансы, то и второй период со шведами был хорош. Когда после первого сонного периода взвинтили темп, стали играть более нацелено, более целостно и забили шесть шайб. Пусть они где-то курьёзные, пусть где-то с рикошетом, но мы их забили. Очень хороший чемпионат получился, интересный», — приводит слова Николишина телеканал «360».

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