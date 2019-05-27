Как сборная России праздновала бронзу на ЧМ. Фото с награждения и из раздевалки

26 мая в Братиславе в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею сборная России встречалась с командой Чехии. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.
Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. Победу в нём одержала сборная Финляндии, в финале переигравшая команду Канады.
Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.
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