Канада — Финляндия: обидчик сборной России Анттила оформил дубль в финале ЧМ

Сборная Канады встречается с Финляндией в финальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В начале третьего периода финская сборная вышла вперёд. Капитан сборной Суоми Марко Анттила оформил дубль и забросил четвёртую шайбу в плей-офф. В матчах группового раунда финский хоккеист не набрал ни одного очка. Он отметился в полуфинальной игре со сборной России (1:0).

Посмотреть видео второго гола можно в «твиттере» ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. На нынешнем турнире подопечные Рикарда Грёнборга проиграли Финляндии в четвертьфинале.