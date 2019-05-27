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Тренер Финляндии: Канада была лучшей командой, с которой мы играли

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер Финляндии: Канада была лучшей командой, с которой мы играли
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в финале ЧМ-2019 со сборной Канады (3:1). Дубль в финальном матче оформил капитан финнов Марко Анттила.

«Сегодня был очень сложный матч, Канада была лучшая команда, против которой мы играли. Особенно в первом периоде нам пришлось нелегко, соперник давил, но второй период мы сыграли хорошо, а в третьем, после нашего второго гола, мы играли похуже. К счастью, всё сложилось удачно, а Ланкинен был так же великолепен, как и вчера против России. Горжусь игроками и нашим достижением.

Анттила здорово играл в группе, у него было много моментов. Его звено делало отличную работу. Когда забиваешь четыре гола в трёх матчах за четыре дня против таких команд, как Швеция, Россия и Канада, это впечатляет. Счастлив за него. Его не назвать талантливым снайпером, скорее – работяга. Но, как мы увидели, он тоже умеет забивать», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Анттила — о дубле в финале ЧМ: я просто очень хотел победить
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