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Кубалик: Василевский спас сборную России в матче за третье место с Чехией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кубалик: Василевский спас сборную России в матче за третье место с Чехией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик прокомментировал результат матча за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России (2:3 Б). Чехи упустили возможность завоевать медали мирового первенства впервые с 2012 года.

«У России на этом турнире была очень сильная команда, которая благодаря мастерству и характеру оказалась немного лучше нас в борьбе за третье место. Есть огромное разочарование от результата. Мы создали много моментов, но отлично действовал вратарь Василевский, который спас свою команду и в основное время, и в овертайме, и в серии буллитов», — приводят слова Кубалика «Известия».

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.

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