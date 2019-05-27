Кубалик: Василевский спас сборную России в матче за третье место с Чехией
Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик прокомментировал результат матча за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России (2:3 Б). Чехи упустили возможность завоевать медали мирового первенства впервые с 2012 года.
«У России на этом турнире была очень сильная команда, которая благодаря мастерству и характеру оказалась немного лучше нас в борьбе за третье место. Есть огромное разочарование от результата. Мы создали много моментов, но отлично действовал вратарь Василевский, который спас свою команду и в основное время, и в овертайме, и в серии буллитов», — приводят слова Кубалика «Известия».
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.
Яшкин — о Василевском: у сборной России лучший голкипер в мире
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