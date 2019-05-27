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Виньо: доволен игрой сборной Канады. Мы сделали всё, что было в наших силах

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Виньо: доволен игрой сборной Канады. Мы сделали всё, что было в наших силах
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо прокомментировал результат финального матча чемпионата мира с командой Финляндии (1:3).

«Я очень доволен игрой команды. Мы сделали всё, что было в наших силах. Команде не удалось реализовать моменты, но их было предостаточно. Конечно, ребята нервничали перед игрой, но они были сконцентрированы на выполнении задачи. Игроки вышли на лёд и показали хороший хоккей.

Оглядываясь назад, могу сказать, что нам не хватило второго забитого гола. В третьем периоде сборная Канады играла хорошо, но не смогла воплотить всё это в заброшенные шайбы. Тем не менее я горжусь выступлением команды на турнире. Мы разочарованы результатом, но довольны тем, как усердно работали игроки», — приводит слова Виньо Sportsnet.

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