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Саллинен: не понимаю, как Финляндии удалось победить, это новое чудо на льду

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Саллинен: не понимаю, как Финляндии удалось победить, это новое чудо на льду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Финляндии Ере Саллинен поделился мнением о победе команды в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. В решающем матче сборная Суоми обыграла канадцев со счётом 3:1.

«Удивительное чувство! Даже не знаю, как нам удалось победить, это невероятно! На самом деле у нас отличная хоккейная страна. Можно считать это новым чудом на льду или чем-то в таком духе. Теперь нас ждёт возвращение в Хельсинки, это будет великолепно. Мне кажется, что сборную встретит огромное количество болельщиков. Что касается Анттилы, то он красавчик», — приводит слова Саллинена официальный сайт ИИХФ.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.

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