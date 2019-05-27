Саллинен: не понимаю, как Финляндии удалось победить, это новое чудо на льду

Нападающий сборной Финляндии Ере Саллинен поделился мнением о победе команды в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. В решающем матче сборная Суоми обыграла канадцев со счётом 3:1.
«Удивительное чувство! Даже не знаю, как нам удалось победить, это невероятно! На самом деле у нас отличная хоккейная страна. Можно считать это новым чудом на льду или чем-то в таком духе. Теперь нас ждёт возвращение в Хельсинки, это будет великолепно. Мне кажется, что сборную встретит огромное количество болельщиков. Что касается Анттилы, то он красавчик», — приводит слова Саллинена официальный сайт ИИХФ.
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
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