Гудас: Василевский — великолепный вратарь, но и ему где-то везло

Защитник сборной Чехии Радко Гудас подвёл итоги матча за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России (2:3 Б).
«Сейчас я испытываю большое разочарование. Несмотря на тяжёлое поражение в игре с Канадой, мы нашли в себе силы на игру за третье место. Ребята понимали, что это последняя игра в сезоне, и выложились по полной программе. Вы сами это видели. Мы провели лучший матч на турнире, но при этом не сумели выиграть. Несмотря ни на что, я горжусь тем, как сборная Чехии провела этот турнир.
Василевский — отличный вратарь, он демонстрирует это на протяжении всего сезона. Мы знали об этом, но смогли дважды огорчить его в первом периоде. Где-то Василевскому везло, но это не отменяет того, что Андрей — великолепный вратарь. Впрочем, Грубец также сыграл восхитительно и дал нам шансы на победу», — приводит слова Гудаса Hokej.cz.
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