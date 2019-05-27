Ворачек: поражение в игре с Россией на ЧМ-2019 — самое тяжёлое в карьере

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек нашёл в себе силы прокомментировать поражение со счётом 2:3 Б в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии с командой России.



«Думаю, это самое тяжёлое поражение в карьере. Медаль была очень близко. Очень тяжело проигрывать таким образом. Мне сложно оценить прошедший матч. Сборная Чехии нанесла огромное количество бросков, но забила всего два гола. Россияне играли открыто, мы создавали моменты, но при этом пропустили необязательные голы. С точки зрения игры нам не в чем себя упрекнуть.



Василевский — лучший вратарь в мире. Он наглядно продемонстрировал это в игре с командой Чехии. Василевский здорово перемещается, его очень тяжело пробить. Мы грызли лёд в течение 70 минут и создали в два раза больше моментов, чем соперник, но при этом проиграли», — приводит слова Ворачека Hokej.cz.

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