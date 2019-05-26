Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Ржига: Василевский решил исход матча, удача была на стороне сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ржига: Василевский решил исход матча, удача была на стороне сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига оценил выступление команды в матче с командой России (2:3 Б), в котором разыгрывались бронзовые медали чемпионата мира.

«Мы все очень разочарованы результатом матча со сборной России. В первый год работы со сборной Чехии мне не удалось привести её к медалям чемпионата мира, но при этом я думаю, что страна может гордиться нашим выступлением. В целом мы провели хороший турнир, ребята играли с душой и сердцем.

Чешские хоккеисты вышли на игру предельно мотивированными. Сегодня мы играли с большей лёгкостью, нежели в полуфинале с Канадой. Команда вышла на лёд, не испытывая давления. У нас было много шансов, но удача была на стороне сборной России, вратарь соперника решил исход игры», — приводит слова Ржиги Hokej.cz.

Вымучили! Россия взяла бронзу в матче, где на неё было тяжело смотреть
Вратарю Андрею Василевскому нужно ставить памятник при жизни.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент