Ржига: Василевский решил исход матча, удача была на стороне сборной России

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига оценил выступление команды в матче с командой России (2:3 Б), в котором разыгрывались бронзовые медали чемпионата мира.



«Мы все очень разочарованы результатом матча со сборной России. В первый год работы со сборной Чехии мне не удалось привести её к медалям чемпионата мира, но при этом я думаю, что страна может гордиться нашим выступлением. В целом мы провели хороший турнир, ребята играли с душой и сердцем.



Чешские хоккеисты вышли на игру предельно мотивированными. Сегодня мы играли с большей лёгкостью, нежели в полуфинале с Канадой. Команда вышла на лёд, не испытывая давления. У нас было много шансов, но удача была на стороне сборной России, вратарь соперника решил исход игры», — приводит слова Ржиги Hokej.cz.

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