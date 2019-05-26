Ржига: Василевский решил исход матча, удача была на стороне сборной России

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига оценил выступление команды в матче с командой России (2:3 Б), в котором разыгрывались бронзовые медали чемпионата мира.
«Мы все очень разочарованы результатом матча со сборной России. В первый год работы со сборной Чехии мне не удалось привести её к медалям чемпионата мира, но при этом я думаю, что страна может гордиться нашим выступлением. В целом мы провели хороший турнир, ребята играли с душой и сердцем.
Чешские хоккеисты вышли на игру предельно мотивированными. Сегодня мы играли с большей лёгкостью, нежели в полуфинале с Канадой. Команда вышла на лёд, не испытывая давления. У нас было много шансов, но удача была на стороне сборной России, вратарь соперника решил исход игры», — приводит слова Ржиги Hokej.cz.
- 26 мая 2019
-
23:05
-
23:01
-
22:48
-
22:28
-
21:57
-
21:50
-
21:47
-
21:29
-
21:25
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:06
-
20:56
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:36
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:05
-
19:59
-
19:49
-
19:36
-
19:28
-
19:25
-
19:21
-
19:00
-
18:11
-
18:04
-
17:40