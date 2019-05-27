Финские ВВС сопроводят в Хельсинки самолёт с чемпионами мира
Самолёт с хоккеистами и тренерским штабом сборной Финляндии вернётся домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей финских военно-воздушных сил, информирует Ilmavoimat. Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1.
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.
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