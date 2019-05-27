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Видео сопровождения финскими ВВС самолёта с чемпионами мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видео сопровождения финскими ВВС самолёта с чемпионами мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Самолёт с хоккеистами и тренерским штабом сборной Финляндии вернулся домой с чемпионата мира в сопровождении истребителей финских военно-воздушных сил. Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.

В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.

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