«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ

Сборная Финляндии выиграла ЧМ-2019 и стала коллективным героем. Команда без ярких звёзд и легионеров из НХЛ смогла последовательно обыграть «упакованные» сборные Швеции, России и Канады, заслужив восхищение со стороны журналистов и экспертов.

«Это настоящие чемпионы мира!»

«Финляндия — чемпион мира! «Львы» и только «львы». В этой команде нет овец!» — с таким заголовком обратилась к читателям финская газета Iltalehti сразу после окончания финального матча ЧМ-2019.



«Обычно мы даём оценки хоккеистам после окончания турнира, но на этот раз деление на «львов» и «овец» просто не требуется. Весь чемпионат мира, этот удивительный турнир, команда была заполнена только «львами». Чего стоит один только 18-летний Каапо Какко, который обратил внимание на себя мастерством и дисциплиной. Он очень молод, но уже буквально все знают, кто это. «Львы» победили Канаду как в матче открытия, так и в финальной игре. Занимательно, что защитник канадцев Дэймон Сиверсон заявил, что считает, что сборная Канады была лучшей командой. В двух матчах против Финляндии канадцы забросили только две шайбы!

Финляндия обыграла Канаду, но приз MVP, как и 8 лет назад в Братиславе, ушёл хоккеисту другой команды. Тогда, в 2011-м, этот трофей достался шведу Виктору Фасту, хотя финал остался за финнами, а счёт был 6:1. Сейчас вся слава досталась канадскому нападающему Марку Стоуну. Такой выбор объясняется тем, что голосование проходило ещё до того, как окончился финал», — отмечает издание.

«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.

Одновременно с празднованием финны готовятся к тому, что многие хоккеисты чемпионской сборной получат приглашения из-за океана — об этом открыто заявил медиаменеджер команды Петтери Хиетанен.



«Думаю, что летом половина состава этой сборной получат предложения из НХЛ. Как минимум 7-9 человек. Многие другие сборные были сильнее на бумаге. У нас не было почти никого из-за океана, но было много игроков из SM-лиги», — говорит Хиетанен. Среди тех, кто уже находится «на карандаше» у североамериканских генеральных менеджеров, называют вратаря Вейни Вехвиляйнена и защитника Яни Хаканпяя, а Оливер Каски, по неофициальной информации, уже близок к тому, чтобы перейти в «Детройт Ред Уингз».



«Финны обыграли Россию и обыграли Канаду в медальном раунде. Все соперники были под завязку загружены звёздами НХЛ, а у них подкрепления практически не было. Всё решила тактика, игровая структура и характер. Они — настоящие чемпионы мира», — восхитился финской сборной канадский обозреватель Даррен Дрегер.

«Команда с настоящим сердцем»

Не остался в стороне от восторженных оценок и знаменитый Теэму Селянне. Финская Вспышка признался, что до начала турнира не мог даже мечтать о золотых медалях.



«Это казалось невозможным, даже мыслей о золоте не было. Признаюсь, что мне были незнакомы 90% игроков нашей сборной, когда начинался чемпионат мира. Этот турнир — лучшее доказательство того, что фамилия на спине ничего не значит. Кроме того, нужно понимать разницу в психологии между игроками из Европы и из НХЛ. Европейцы хотят сначала выиграть свой чемпионат, чтобы потом попасть в сборную и выступить на чемпионате мира. А игроки из НХЛ хотят выиграть Кубок Стэнли. Их надежды не связаны с чемпионатом мира. Что же касается сборной Финляндии, то у неё на этом турнире было сердце. Они играли в смелую, настоящую игру», — сказал Селянне.



«Невозможное вдруг стало возможным! Невероятно! Это был настоящий трюк. Новое чемпионство Финляндии является, без сомнения, одним из самых сложных достижений в истории финского хоккея. Этот чемпионат мира преподнёс урок всем. Он научил важности веры и любви к хоккею, потому что «львы» побеждали волей, а не умением. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить о тактике и мастерстве, но и об остальном забывать тоже глупо. Самая мощная и талантливая команда НХЛ никогда не добьётся успеха, если не будет контролировать свои страхи.



Конечно, чемпионат мира является гораздо более знаковым событием для европейцев, чем для игроков из Северной Америки. Когда европейцы обыгрывают тех, кто получает огромные деньги за океаном, то получают сильнейшее интеллектуальное превосходство. Вот почему номинальный аутсайдер часто оказывается сильнее в ключевом матче. Вера в свои силы хоккеистов финской сборной на турнире в Словакии была уникальной.



Стоит отдать должное и Кари Ялонену, который не стал плакать, когда ему не удалось собрать под свои знамёна игроков из НХЛ. Конечно, ему хотелось получить поддержку из-за океана. По неофициальной информации, штаб сборной долго ждал решения Лео Комарова, а когда всё затянулось, Ялонен стукнул кулаком и сказал, что больше никого не будет ждать и поедет на турнир с теми парнями, кто есть в обойме. Но в этой безымянной команде у каждого хоккеиста была возможность прорваться, заявить о себе. Не случайно все узнали имена Какко, Ланкинена и Анттилы. Это было их собственное финское чудо на льду», — отмечает обозреватель Ilta Sanomat Марко Лемпинен.

Финны – чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.

«Спасибо вам за веру в хоккей»

Примечательно, что хвалебных слов финны заслужили даже от своего «злейшего соседа» — Швеции, где пресса отдала должное новоиспечённым чемпионам мира.



«Позвольте мне начать со слова спасибо на финском языке. Сборная Финляндии доказала, что хоккей всё ещё является видом спорта, где можно добиться успеха без больших результатов в НХЛ, без больших денег и звёзд. Спасибо вам за это чудо, вы вернули веру в хоккей. Финны выиграли молодёжный чемпионат мира, женский чемпионат мира и взрослый мужской. Три крупных турнира выиграны со счётом 3:0», — отмечает журналист шведской Expressen Томас Петтерсен.

Канадская реакция на поражение была ожидаемо грустной, но сдержанной — никаких призывов к радикальным мерам не было и в помине.



«Усилия финнов были лучше, Канада остановилась на серебре. Результат получился таким же, как и в первом матче на групповом этапе, Финляндия стала единственной командой, кто смог обыграть Канаду. При этом сборная «кленового листа» — единственная команда, которая выходила в полуфинал чемпионатов мира пять последних лет подряд. Этот турнир стал знаменательным возвращением на тренерский мостик для Алена Виньо, который был уволен из «Рейнджерс», а со следующего сезона будет руководить «Филадельфией», — отмечает портал TSN. «Несмотря на то что на чемпионате мира было много хоккеистов с громкими именами, Финляндия смогла выиграть. Это было первое золото финнов с 2011 года и третье в истории страны», — добавил Стивен Эллис из The Hockey News.